Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sachbeschädigungsserie an Pkws - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In dem Zeitraum vom Donnerstag (02.10.2025) bis Samstag (04.10.2025) kam es im Bereich der Rosenaustraße/Duisburger Straße zu Sachbeschädigungen an mindestens sieben Fahrzeugen. Unbekannte beschädigten dabei an den geparkten Fahrzeugen die Scheibenwischer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 350 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

