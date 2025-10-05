POL-S: Sachbeschädigungsserie an Pkws - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (03.10.2025) einen 19 Jahre alten Mann im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Pfostenwäldle ausgeraubt. Der 19-Jährige war gegen 05.00 Uhr mit zwei Männern an der Haltestelle, als diese von ihm Bargeld forderten. Als er dies verneinte, schlugen sie ihm unvermittelt mit einer Flasche auf den Kopf, hielten ihn fest und entwendeten seinen ...

