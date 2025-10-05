POL-S: Sachbeschädigungsserie an Pkws - Zeugen gesucht
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
In dem Zeitraum vom Donnerstag (02.10.2025) bis Samstag (04.10.2025) kam es im Bereich der Rosenaustraße/Duisburger Straße zu Sachbeschädigungen an mindestens sieben Fahrzeugen. Unbekannte beschädigten dabei an den geparkten Fahrzeugen die Scheibenwischer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 350 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell