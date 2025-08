Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

Lkr. Tuttlingen) - E-Klasse nach Ausweichmanöver eines Wildtieres im Wald gelandet (03.08.2025)

Dürbheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Mercedes-Benz der E-Klasse auf der Straße "Risiberg" zwischen Dürbheim und Rietheim nach einem Ausweichmanöver im Wald gelandet.

Gegen 04:00 Uhr querte ein Reh die Fahrbahn, woraufhin der 42-jährige Fahrer nach links auswich, die Leitplanke durchbrach und nach mehreren Metern im Wald an einem Baum zum Stehen kam. Der Fahrer kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der E-Klasse entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 20.000 Euro, an der Leitplanke ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Präventionstipp der Polizei:

Werden Wildtiere auf der Fahrbahn gesichtet, gilt: Runter vom Gas, stark abbremsen und das Lenkrad gerade halten. Ein kontrollierter Aufprall ist oft weniger gefährlich als ein Ausweichmanöver, bei dem man die Kontrolle über das Fahrzeug verliert und in den Gegenverkehr oder abseits der Fahrbahn gerät. Besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden ist auf Wald- und Landstraßen mit Wildwechsel zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell