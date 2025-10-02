PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt - Weitere Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Heumaden (ots)

Nachdem die Kriminalpolizei bereits am 21.08.2025 fünf Tatverdächtige festgenommen hat, denen vorgeworfen wird, am 23.07.2025 einem 15-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 05.09.2025 unter https://t1p.de/4olxt) sind sechs weitere Haftbefehle vollstreckt worden. Die Tatverdächtigen gerieten aufgrund weiterer intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei in den Focus. Polizeibeamte nahmen sie am Mittwoch (01.10.2025) in Stuttgart und Esslingen an ihren Wohnorten fest. Vier männliche Tatverdächtige im Alter von 16, 16, 17 und 17 Jahren und eine 36-jährige Frau, alle syrische Staatsangehörige, sowie eine 16-Jährige Frau deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der die bereits bestehenden Haftbefehle in Vollzug setzte und die Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

