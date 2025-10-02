Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann randaliert in Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (01.10.2025) einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der in einer Stadtbahn der Linie U15 randaliert und Drohungen ausgesprochen hat. Der Mann befand sich gegen 16.10 Uhr in der Stadtbahn, die zwischen den Haltestellen Pragfriedhof und Hauptbahnhof unterwegs war. Er schrie herum und äußerte Drohungen gegenüber den Fahrgästen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf in der Königstraße vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten sie ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell