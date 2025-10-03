Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagabend (02.10.2025) nach einem Verkehrsunfall am Charlottenplatz davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr ersten Ermittlungen zufolge gegen 19.25 Uhr mit seinem silbernen Opel älteren Models auf dem rechten Fahrstreifen der Charlottenstraße in Richtung Degerloch. Noch vor der Einmündung zur Olgastraße versuchte er rechts an einem VW Touran vorbeizufahren, der von einer 43-Jährigen gelenkt wurde. Hierbei touchierte er den Touran, welcher dadurch nach links abgewiesen wurde und den BMW einer 47-Jährigen streifte. Danach soll der verursachende Opel in Fahrtrichtung Degerloch geflüchtet sein. Die BMW-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden rund 20.000 Euro. Der silberne Opel soll von einem jüngeren Mann gefahren worden sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell