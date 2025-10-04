PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (03.10.2025) einen 19 Jahre alten Mann im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Pfostenwäldle ausgeraubt. Der 19-Jährige war gegen 05.00 Uhr mit zwei Männern an der Haltestelle, als diese von ihm Bargeld forderten. Als er dies verneinte, schlugen sie ihm unvermittelt mit einer Flasche auf den Kopf, hielten ihn fest und entwendeten seinen Rucksack, das Mobiltelefon und sein Bargeld. Anschließend wurde der 19-Jährige ins Gleisbett gestoßen. Die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Täter war ca. 30 Jahre alt mit Vollbart und schwarzen Haaren, der andere hatte blonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

