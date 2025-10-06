Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fiat überschlägt sich

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Montag (06.10.2025) in der Mercedesstraße ist eine 64 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Mann war mit seinem Fiat gegen 02.30 Uhr in der Mercedesstraße Richtung Mercedes-Jellinek-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr stieß er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit dem Bordstein zusammen und überschlug sich. Seine 64-jährige Beifahrerin verletzte sich hierbei leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Fahrzeuginsassen und brachten sie in Krankenhäuser. Da der Verdacht besteht, dass der 48-Jährige alkoholisiert war, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

