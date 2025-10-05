POL-S: 47-Jährigen überfallen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagmorgen (04.10.2025) am Kronprinzplatz einen 47-Jährigen ausgeraubt. Der 47-Jährige wurde gegen 04:30 Uhr unvermittelt angegriffen und gewürgt, während der unbekannte Mann ihm zeitgleich zirka 300 Euro Bargeld, sein Mobiltelefon und eine Mütze der Marke Gucci entwendete. Danach flüchtete der Mann. Er war zirka 170 cm groß, hatte einen dunklen Teint und trug eine braune Jacke. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
