POL-BI: Kontrolle bringt gefälschten Führerschein ans Licht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montag, 05.05.2025, erwischten Polizisten einen PKW-Fahrer mit einem gefälschten Führerschein.

Um 22:40 Uhr fiel Polizisten auf der Teutoburger Straße in Fahrtrichtung Detmolder Straße ein VW Sharan mit ausländischen Kennzeichen auf. Die Beamten folgten dem PKW-Fahrer und hielten ihn an der Hermannstraße an. Bei der folgenden Kontrolle bemerkten die Streifenbeamten an dem Führerschein des 42-Jährigen Auffälligkeiten, die darauf hindeuteten, dass die Fahrerlaubnis gefälscht ist. Die weitere genaue Prüfung bestätigte den Verdacht.

Der Fahrer äußerte gegenüber den Beamten, das Dokument in Bulgarien gekauft zu haben.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer musste zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung entrichten. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein und Urkundenfälschung wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell