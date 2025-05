Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte setzten PKW in Brand

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Die Polizei sucht nach einer Brandstiftung in der Nacht von Samstag, 03.05.2025, auf Sonntag, Zeugen.

Gegen 00:15 Uhr am Sonntag erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Brand auf einem Parkplatz an der Windelsbleicher Straße Ecke Friedhofstraße. Täter hatten einen in der Ecke des Parkplatzes geparkten Ford C-Max in Brand gesetzt. Flammen griff auch auf Buschwerk und Grasnarbe über. Die Aufkleber des neben dem Ford parkenden Transporters wurden verformt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu melden.

