POL-NB: Streit auf Straße endet für einen in der Zelle

Altentreptow (ots) - Am Freitagnachmittag hat eine Verkäuferin eines Einkaufsmarkts im Grünen Gang in Altentreptow die Polizei gerufen. Ein Kunde, der bei ihr an der Kasse nur ein Bier bezahlte, hatte nach ihrer Beobachtung aber einiges mehr bei sich. Als die Polizei ankam, fanden die Beamten bei dem 38-jährigen Verdächtigen versteckt mehrere Flaschen Vodka im Wert von etwa 110 Euro. Der Pole erhielt Hausverbot vom ...

