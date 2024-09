Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifenstecher unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Crossen an der Elster: Wie ein Mitarbeiter eines Autohauses in Crossen am Montag feststellen musste, wurden mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt. Der oder die Täter betraten das Gelände des Autohauses und zerstachen mit einem spitzen Gegenstand insgesamt vier Reifen an drei Fahrzeugen. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 600,- Euro. Das fällige Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

