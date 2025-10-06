Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Einparken - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (28.09.2025) in der Thomastraße hat ein 87 Jahre alter Renault-Fahrer ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der 87-Jährige parkte gegen 16.00 Uhr in der Thomastraße auf Höhe Hausnummer 65 am Straßenrand ein und stieß hierbei linksseitig gegen das Heck eines dort geparkten Fahrzeugs. Da er den Zusammenstoß zunächst nicht bemerkte, fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als seine 85 Jahre alte Beifahrerin ihn kurze Zeit später auf den Unfall aufmerksam machte und sie zur Unfallstelle zurückkehrten, war das andere Fahrzeug schon nicht mehr da. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen, größeren PKW handeln. Der Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärtner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

