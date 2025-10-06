Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tankstelle ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (05.10.2025) eine Tankstelle an der Heilbronner Straße ausgeraubt. Die drei Unbekannten stürmten gegen kurz nach 05.00 Uhr in die Tankstelle und forderten unter dem Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Geld. Der 22 Jahre alte Angestellte, der gerade dabei war, Getränke einzuräumen, öffnete die Kasse und packte mehrere Hundert Euro Bargeld in eine Tasche für die Täter. Einer der Unbekannten verwüstete derweil den Verkaufsraum. Als das Öffnen der zweiten Kasse misslang, flüchteten die Unbekannten über die Heilbronner Straße zu Fuß in stadtauswärtige Richtung. Alle Täter waren rund 20 Jahre alt und zwischen 170 und 180 Zentimetern groß. Mutmaßlich handelte es sich um drei männliche Personen, aufgrund der Vermummung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass auch eine weibliche Person dabei war. Alle drei Personen waren schwarz gekleidet, einer hatte die Pistole bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

