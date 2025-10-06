PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zusammenstoß mit E-Scooterfahrer geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (02.10.2025) im Mittleren Schlossgarten hat sich ein 25 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer war gegen 11.40 Uhr auf der Hauptradroute vom unteren Schlossgarten kommend unterwegs. Auf Höhe der Stadtbahnstation Neckartor überholte er den 25-jährigen E-Scooter-Fahrer, der in diesem Moment nach links abbog. Hierbei stieß der Fahrradfahrer mit dem E-Scooterfahrer zusammen. In der Folge stürzte der E-Scooterfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer hielt kurz an und fuhr anschließend davon, ohne sich um den gestürzten E-Scooter-Fahrer zu kümmern. Der unbekannte Fahrradfahrer war zirka 35 Jahre alt und hatte einen langen Bart. Sein Fahrrad war blau. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

