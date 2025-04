Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall an Ampelanlage

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Ludwigsau. Am Freitag (11.04.), um 21:05 Uhr, befuhr ein 56-jähriger aus Ludwigshafen am Rhein mit seinem VW Tiguan die Bundesstraße 27 von Unterhaun kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld / Carl-Benz-Straße. Eine 47-jährige aus Heringen fuhr mit ihrem VW Touran hinter dem 56-jährigen. In Höhe der Einmündung Carl-Benz-Straße musste der 56-jährige aufgrund der rot zeigenden Ampel anhalten. Die dahinterfahrende 47-jährige kam ebenfalls zum Stehen. Der 56-jährige setzte kurz darauf mit seinem Pkw zurück, um nach rechts in die Carl-Benz-Straße einzubiegen und übersah hierbei aus bisher ungeklärter Ursache den VW Touran. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 13.000 EUR.

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (09.04.), um 17:14 Uhr, überquerte ein 37-jähriger Bad Hersfelder fußläufig die Fußgängerfurt auf Höhe der Hainstraße 8. Der 37-jährige hatte nach derzeitigen Erkenntnissen an der Fußgängerampel grün und schob seinen E-Scooter neben sich. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Hainstraße aus Richtung Kurpark kommend, missachtete das führ ihn geltende Rotlicht an der Fußgängerfurt und touchierte mit seinem PKW den E-Scooter des 37-jährigen. Der E-Scooter wurde beschädigt. Der PKW flüchtete weiter in Fahrtrichtung Hochbrücke, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtenden PKW soll es sich um einen blauen, grünen oder türkisen Skoda handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell