Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heldrungen (ots)

Am Mittwoch fuhr, gegen 13.30 Uhr, ein Pkw im Bereich Krumme Straße gegen eine Hauswand. Dadurch entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher wider seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter vom Unfallort ohne Angaben zu machen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu melden. Aktenzeichen: 0262518

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell