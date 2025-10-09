PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heldrungen (ots)

Am Mittwoch fuhr, gegen 13.30 Uhr, ein Pkw im Bereich Krumme Straße gegen eine Hauswand. Dadurch entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher wider seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter vom Unfallort ohne Angaben zu machen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu melden. Aktenzeichen: 0262518

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 10:01

    LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Bad Langensalza (ots) - Am Mittwoch kam es, zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße. Derzeitigen Ermittlungen zu Folge drangen ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich in die Wohnung ein und entwendeten dort Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss verließen die Unbekannten mitsamt ihrer Beute den Tatort. Beamte ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 10:01

    LPI-NDH: Sportlerheim Ziel von Einbrechern

    Woffleben (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 1. Oktober gegen 21.30 Uhr, und Mittwoch, dem 8. Oktober gegen 19 Uhr, wurde in ein Vereinsheim in der Straße Am Sportplatz eingebrochen. Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt, indem ein Loch in die Wand geschlagen wurde. Im Inneren entwendeten der oder die Täter mehrere hundert Euro Bargeld und ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:59

    LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

    Bleicherode (ots) - Am Mittwochabend wurde gegen 22.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße der Briefkasten an einem Wohnhaus beschädigt. Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte anschließend den Schaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter den Briefkasten. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren