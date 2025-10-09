Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleine Beute - großer Schaden

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, wurde am Gebäude einer Fleischerei im Uthleber Weg einige Meter Kupferrohr gestohlen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen begaben sich der oder die derzeit unbekannten Täter auf die Rückseite des Gebäudes, wo sie die dort verlegten Rohre gewaltsam entfernten. Daraufhin verließen die Unbekannten mitsamt ihrer Beute im geringen zweistelligen Wert den Tatort. Durch das Heraustrennen der Rohre entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0262423

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell