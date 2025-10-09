Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto entwendet - Zeugen gesucht

Arenshausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 8.00 Uhr, wurde in der Halle-Kasseler-Straße ein weißer BMW gestohlen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug in diesem Zeitraum durch ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter entwendet. Es handelt sich um ein Modell X5, im Wert von mehreren zehntausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und bitten um Zeugenhinweise.

Wer hat das Fahrzeug seit dem Tatzeitraum gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0262888

