Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 37-Jähriger verletzt Mann durch Tritt gegen den Kopf

Koblenz (ots)

Am Samstagmorgen (20.9.2025) gegen 9:00 Uhr kam es in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Koblenz zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 84-jähriger Mann verletzt wurde.

Wie Ermittlungen bisher ergaben, stolperte der 84-Jährige im Bereich der Sitzgruppe über einen abgestellten E-Scooter und fiel zu Boden. Der dort sitzende Tatverdächtige, ein polizeibekannter 37-jähriger Deutscher, trat dem nun am Boden liegenden Mann ohne ersichtlichen Grund und mit voller Wucht mit seinem rechten Fuß (Schuh) gegen den Kopf und entfernte sich anschließend in Richtung Ausgang.

Der 84-Jährige musste von Rettungskräften zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen.

Personen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 01.09.2025 – 11:56

    BPOL-TR: Personenzug im Bahnhof Cochem besprüht

    Cochem (ots) - Im Bahnhof Cochem besprühten bisher unbekannte Personen einen Personenzug auf einer Fläche von 40 qm. Festgestellt wurden die Farbschmierereien am 29. August 2025. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Trier Stefan Döhn - Pressesprecher - Telefon: 0651 ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:59

    BPOL-TR: Möglicher Beschuss eines Personenzuges - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

    Bad Bodendorf (ots) - Am 22.8.2025 gegen 10:30 Uhr kam es zu einem möglichen Beschuss einer Regionalbahn (RB 10861) auf der Bahnstrecke Ahrbrück - Remagen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf (Ahrtal). Im Zuge der Ermittlungen wurden an drei Fensterscheiben Beschädigungen festgestellt. Der Aufschlagpunkt könnte dabei auch von einem Projektil stammen. Das Glas ...

    mehr
