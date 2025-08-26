PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Möglicher Beschuss eines Personenzuges - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Bad Bodendorf (ots)

Am 22.8.2025 gegen 10:30 Uhr kam es zu einem möglichen Beschuss einer Regionalbahn (RB 10861) auf der Bahnstrecke Ahrbrück - Remagen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf (Ahrtal).

Im Zuge der Ermittlungen wurden an drei Fensterscheiben Beschädigungen festgestellt. Der Aufschlagpunkt könnte dabei auch von einem Projektil stammen. Das Glas wurde nicht durchschlagen.

Personen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf sowie Reisende der Regionalbahn, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:37

    BPOL-TR: Auslieferung - Bundespolizei nimmt Algerier aus Luxemburg in Empfang

    Trier (ots) - Am Montagmittag wurde ein 18-jähriger Algerier aufgrund eines Europäischen Haftbefehls von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben. Gegen den Algerier lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen Körperverletzung, Gefährlicher Körperverletzung und Raubes vor. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einer weiteren ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:05

    BPOL-TR: Bundespolizei erwischt Jugendliche auf der BAB 60 beim Autofahren

    Steinebrück (ots) - Am frühen Samstagabend (23.8.2025) kontrollierte die Bundespolizei auf der BAB 60, Grenzübergang Steinebrück, einen 15- und 16-jährigen Jugendlichen. Beide reisten zuvor in einem Nissan Micra mit französischer Zulassung aus Belgien kommend ein. Am Steuer saß der 15-Jährige. Als Reiseziel gaben sie Frankreich an. Die Jugendlichen konnten sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren