POL-BO: Katzenbabys am Waldrand ausgesetzt - Spaziergängerin informiert die Polizei

Herne (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in Herne-Bickern am Montagabend, 28. Juli, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Stand verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige zwischen 22 Uhr und 22.05 Uhr Zugang zu einer Wohnung an der Kolberger Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Das Kriminalkommissariat 13 hat die ...

