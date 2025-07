POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne: Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall am Montagabend, 28. Juli, in Bochum-Höntrop erlitt ein E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr in Höhe der Varenholzstraße 107. Ein 53-jähriger Bochumer beabsichtigte mit seinem E-Scooter über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße zu fahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über ...

mehr