Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Roßleben (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließen bislang unbekannte Täter auf einem Schulgelände in Roßleben im Kyffhäuserkreis. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr. Aus den Beeten rissen der oder die Täter diverse Blumen und Pflanzen heraus. Auch machten sie sich an mehreren Zementsäcken zu schaffen - diese wurden aufgerissen und deren Inhalt auf dem Schulgelände verteilt. Wer für die Verwüstungen zur Ferienzeit verantwortlich ist, soll nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt werden. Durch die Tat entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wer Hinweise zur Tat geben kann oder beobachtet hat, wie sich Personen widerrechtlich auf dem Schulgelände aufhielten, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Artern unter der Tel. 0361/574365555 zu melden.

Aktenzeichen: 0263107

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell