Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bargeld gestohlen
Am Montag klaute ein Mann in Ulm den Geldbeutel einer 47-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr war die Frau in der Ulmer Innenstadt unterwegs. Ein Mann beobachtete wohl, wie die Frau eine Bank betrat um Bargeld abzuheben. Nachdem die 47-Jährige aus der Bank kam, folgte ihr der Mann in die Straße Hafenbad. Dort nahm er der Frau den Geldbeutel ab und rannte davon. Zeugen beobachteten, wie der Täter in einen Innenhof flüchtete und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung gelang es einer Polizeistreife einen Tatverdächtigen in Tatortnähe festzunehmen. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Beamten die mutmaßliche Beute. Die Geldscheine hatte er in den Hosentaschen und teilweise in seiner Unterhose versteckt. Das Geld wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf einem Revier wurde der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

++++1887185 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

