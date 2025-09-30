Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Wenden

Am Montag stießen in Ulm zwei Autos in einer Sackgasse zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 17.40 Uhr waren zwei Autofahrer im Örlinger-Tal-Weg unterwegs. Beide folgten einer Umleitung und landeten wohl aufgrund ihrer Unachtsamkeit in einer Sackgasse. Nachdem der 53-Jährige mit seinem VW bereits gewendet hatte, wollte auch der 47-Jährige mit seinem Mercedes wenden. Dabei stieß er beim Einfahren aus einer angrenzenden Wiese gegen den VW des 53-Jährigen. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Der Sachschaden an den noch fahrbereiten Auots wird auf jeweils 1.000 Euro geschätzt.

++++1885693 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

