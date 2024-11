Polizei Bochum

POL-BO: Kind (10) in Wattenscheid beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Raub in der Nähe einer Straßenbahn-Haltestelle in Bochum-Wattenscheid am Donnerstagnachmittag, 14. November, sucht die Polizei Zeugen.

Ein zehnjähriger Bochumer fuhr mit der Straßenbahn-Linie 302 in Fahrtrichtung Bochum Innenstadt. Als er gegen 16 Uhr an der Haltstelle "Centrumplatz" ausstieg, wurde er von zwei unbekannten Kindern angesprochen und bedroht. Der Zehnjährige versuchte zu flüchten, wurde aber von den Tatverdächtigen auf Höhe der Heidestraße eingeholt. Hier schlugen und beraubten sie ihn. Der zehnjährige Bochumer blieb unverletzt. Mit ihrer Beute (Bargeld) flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung August-Bebel-Platz.

Die tatverdächtigen Kinder werden wie folgt beschrieben: Beide sollen 11-12 Jahre alt und dünn gewesen sein. Einer wird als ca. 140 cm groß und "dunkelhäutig" beschrieben. Er soll eine Gucci-Kappe mit Erdbeeren drauf sowie Sneaker der Marke Nike Air Force getragen haben. Der andere war etwas kleiner und soll sich selbst als "Kurde" bezeichnet haben. Er trug eine goldene Gucci-Kappe mit schwarzer Aufschrift.

Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell