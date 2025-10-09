Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach gescheitertem Einbruch gesucht

Artern (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, bis Sonntagmittag, gegen 11.00 Uhr, kam es bei einem Friseurladen im Bereich der Leipziger Straße zu einem Einbruchsversuch. Bisherigen Erkenntnissen zu folge versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Bei diesem Versuch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Da es den Unbekannten nicht gelang, sich Zutritt ins Innere zu verschaffen, verließen sie ohne Beute den Tatort. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu wenden.

Aktenzeichen: 0262890

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell