Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei in Boizenburg stellt flüchtenden Mopedfahrer nach Verfolgung mit einem Fahrrad

Boizenburg (ots)

Am Dienstagmorgen versuchte sich ein Mopedfahrer in Boizenburg einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Letztlich konnte der 15-Jährige nach Verfolgung mit einem Fahrrad von der Polizei gestellt werden. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Boizenburg beabsichtigte gegen 07:10 Uhr beim Fahrer eines Kleinkraftrades eine Verkehrskontrolle durchzuführen, da offensichtlich kein Versicherungsschild am Fahrzeug angebracht war. In Neu Gülze auf der B5 missachtete der Mopedfahrer die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt in Richtung Boizenburg fort, wobei er Geschwindigkeiten bis 100 Km/h fuhr. Nachdem er in der Stadt über eine rote Ampel gefahren ist und auf einem Geh- und Radweg zwei Fahrradfahrer gefährdet hat, musste der Funkstreifenwagen die Verfolgung an einer schmalen Brücke abbrechen. Davon unbeeindruckt nahm sich ein Beamter das Fahrrad einer hilfsbereiten Radfahrerin und eilte auf dem Drahtesel dem Mopedfahrer nach. Dessen Fahrt endete wenige hundert Meter abrupt mit dem Steckenbleiben in einem Sumpfgebiet, nachdem er zuvor aufgrund der schlechten Wegbeschaffenheit stürzte und folglich vom Fahrradpolizist fast eingeholt wäre. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer leichte Verletzungen an den Beinen und dem Oberkörper zu, weswegen er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Durchgeführte Alkohol- und Drogentests waren beim 15-Jährigen unauffällig. Auch eine nötige Fahrerlaubnis konnte nachgewiesen werden. Allerdings fanden die Polizisten am Kleinkraftrad Hinweise auf unerlaubte Umbauten, weswegen die Simson zur technischen Untersuchung sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell