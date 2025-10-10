Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer räuberischer Diebstahl

Nordhausen (ots)

In Nordhausen ereignete sich am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, ein schwerer räuberischer Diebstahl. Zwei Männer betraten den Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum in der Landgrabenstraße und entnahmen Waren. Als sie das Geschäft verlassen wollten, ohne die Waren zu bezahlen, wurden sie durch einen Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Einer der Täter flüchtete, während ein zweiter Täter sein Beutegut zunächst übergab. Als dieser ebenfalls aus dem Markt flüchten wollte, riss er sich los und attackierte den Mitarbeiter mit einem Aufsteller. Der Mitarbeiter wurde schließlich von einem dritten Tatverdächtigen angegriffen, der sich vor dem Laden befand, ehe beide Tatverdächtige ebenfalls die Flucht ergriffen. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise.

Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem dritten Tatverdächtigen geben, welcher vor dem Geschäft gewartet und später den Mitarbeiter attackiert hat? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

