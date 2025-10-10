Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontal kollidiert - Fahrer verletzt

Nordhausen (ots)

Ein 73-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagnachmittag die Freiheitsstraße in Nordhausen als er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der 73-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise etwa 30.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten kamen die Kameraden der Feuerwehr vor Ort zum Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell