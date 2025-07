Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 44-jähriger Slowake hält Bundespolizei am Hauptbahnhof in Leipzig am Wochenende in Schach

Leipzig (ots)

Mit gleich mehreren Verstößen fiel ein Slowake am Wochenende am Hauptbahnhof auf und landete damit schlussendlich in der "Gewahrsamszelle".

Am Freitagmittag wurde die Bundespolizei vom Wachschutz im Hauptbahnhof Leipzig zur Durchsetzung des Hausrechts alarmiert. Ein 44-Jähriger Mann weigerte sich, den Bahnhof zu verlassen. Als der Slowake die Polizisten erkannte, versuchte er zu flüchten und wurde daraufhin festgehalten. Dabei schlug der Mann wild um sich und beleidigte die Polizisten fortlaufend.

Gegen den Slowaken wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Doch bereits am nächsten Morgen, gegen 05:15 Uhr trafen die Polizisten erneut auf den Mann, der nackt und orientierungslos im Hauptbahnhof herumirrte. Nach Hinzuziehung eines Arztes wurde dem Slowaken ein Platzverweis erteilt.

Gegen 06:30 Uhr ging jedoch bereits die nächste Meldung zu dem 44-Jährigen ein: Diesmal onanierte der Slowake am Seitenausgang des Hauptbahnhofs.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wurde ein Gewahrsam des Mannes jedoch abgelehnt.

Um 08:25 Uhr wurde die Bundespolizei wieder alarmiert: Ein Mann hatte den Auszugdrucker in einer Bankfiliale beschädigt. Wieder trafen die Bundespolizisten vor Ort auf den bekannten Slowaken, der nunmehr in Gewahrsam genommen wurde.

Der 44-Jährige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell