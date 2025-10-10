PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer ohne Führerschein

Bernterode (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag befuhr ein Autofahrer die Halle-Kasseler-Straße. Dort wurde er von Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren