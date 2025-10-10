Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrer ohne Führerschein
Bernterode (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag befuhr ein Autofahrer die Halle-Kasseler-Straße. Dort wurde er von Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
