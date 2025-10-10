PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Warnbarke kollidiert

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagabend, kurz vor 18.30 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die Bundesstraße 84 von Ufhoven kommend in Richtung Bad Langensalza. Dort befand sich eine Warnbarke mitsamt Fußplatte auf der Fahrbahn. Die Fahrerin konnte eine Kollision nicht verhindern und musste es überfahren. In der Folge entstand Sachschaden am Pkw, welcher nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Barke durch Unbekannte in diese Position gebracht wurde. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich waren vor Ort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0263604

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:46

    LPI-NDH: Fahrer ohne Führerschein

    Bernterode (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag befuhr ein Autofahrer die Halle-Kasseler-Straße. Dort wurde er von Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 10:46

    LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

    Billeben (ots) - Der Fahrer eines Traktors, an dem ein Grubber angehängt war, befuhr am Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 84 zwischen Billeben und Ebeleben. Als das Fahrzeuggespann nach links auf einen Feldweg abbog, kam es zur Kollision mit einem Motorradfahrer, der sich im Überholvorgang befand. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Während ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 10:45

    LPI-NDH: Frontal kollidiert - Fahrer verletzt

    Nordhausen (ots) - Ein 73-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagnachmittag die Freiheitsstraße in Nordhausen als er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der 73-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise etwa 30.000 Euro. Aufgrund auslaufender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren