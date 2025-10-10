Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Warnbarke kollidiert

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagabend, kurz vor 18.30 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die Bundesstraße 84 von Ufhoven kommend in Richtung Bad Langensalza. Dort befand sich eine Warnbarke mitsamt Fußplatte auf der Fahrbahn. Die Fahrerin konnte eine Kollision nicht verhindern und musste es überfahren. In der Folge entstand Sachschaden am Pkw, welcher nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Barke durch Unbekannte in diese Position gebracht wurde. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich waren vor Ort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0263604

