POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2025.

Wendeburg (ots)

Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein.

Wendeburg, Meerdorf, Zur Marsch, 24.09.2025, 17:30 Uhr bis 25.09.2025, 09:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich einen widerrechtlichen Zugang in das Einfamilienhaus. Nachdem ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet wurde, konnten sich die Täter den Zugang in die Räume verschaffen. Im Verlauf der Tatausführung wurden diverse Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei ermittelt derzeit das Diebesgut und kann aktuell noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu wenden.

