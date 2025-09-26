Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

33-Jährige ohne Führerschein unterwegs

Wolfenbüttel, Grauhofstraße, 25.09.2025, gegen 22:40 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel festgestellt, dass eine 33-Jährige einen BMW 430 D im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen die Fahrzeugführerin wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

