Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Einladung von Medienvertretenden.

Wir stellen Ihnen die neue Pressesprecherin im PK Wolfenbüttel vor.

Wir möchten Ihnen die neue Pressesprecherin im Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Frau POKin Alena Franke, vorstellen.

Frau Franke tritt ab 01.10.2025 die Nachfolge von Frau Lina Heidrich an.

Wir laden Sie daher am 30. September um 14:30 Uhr in das Polizeikommissariat Wolfenbüttel ein.

Zur besseren Organisation bitten wir um eine kurze Anmeldung unter der Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

