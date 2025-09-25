Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Einladung von Medienvertretenden.

Einbruchschutz zum Beginn der kalten Jahreszeit.

Wir möchten Sie als interessierte Medienvertretende der Stadt Salzgitter, des Landkreises Wolfenbüttel und des Landkreises Peine am 10.10.2025 ab 10 Uhr herzlich in die Räume der Polizeiinspektion in Salzgitter, Joachim-Campe-Straße 21, einladen.

Unter der Überschrift "Einbruchschutz zum Beginn der kalten Jahreszeit" wird Ihnen der Beauftragte für Kriminalprävention, Herr Aust, wichtige Hinweise und Tipps zum Einbruchschutz geben. Im Vordergrund steht immer, wie Sie Ihr zu Hause noch besser vor möglichen Einbrüchen sichern und schützen können.

Herr Aust wird Ihnen Exponate vorstellen und verschiedene Sicherungsmöglichkeiten für Türen und Fenster zeigen können. Mit diesen Sicherungsmöglichkeiten können auch Türen und Fenster nachgerüstet werden. Er wird Ihnen auch allgemeine Hinweise zum Einbruchschutz geben.

Herr Aust wird seine Arbeit und seine beratenden Tätigkeiten beschreiben, insbesondere wenn er die interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Hause aufsucht und was diese vom Beauftragen für Kriminalprävention erwarten können.

Anmeldungen werden unter der Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de gerne entgegengenommen.

