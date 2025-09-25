Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Exhibitionistische Handlung

Salzgitter-Bad, Hasenspringweg, 24.09.2025 von 00:30 Uhr bis 01:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Mann entblößte sich vor einer 48-jährigen Frau. Die Frau war dem Mann beim Spaziergang mit ihren Hunden begegnet. Dieser hatte seine Hose heruntergezogen und vor ihr angefangen zu masturbieren. Die Frau erstattete eine Anzeige bei der Polizei wegen exhibitionistischer Handlung. Bei dem Täter handle es sich um einen 20- bis 30-jährigen korpulenten Mann. Dieser soll 1,75 bis 1,85 m groß sein. Das Erscheinungsbild sei westeuropäisch. Der Täter habe ein schwarzes Cap, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jogginghose getragen. Täterhinweise sind an die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 zu richten.

