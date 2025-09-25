PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Wolfenbüttel, Schweigerstraße, Parkplatz E-Center, 24.09.2025, 13:30 Uhr- 24.09.2025, 14:35 Uhr

Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß, geparkten Pkw VW Transporter und entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne den ihm obliegenden Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

