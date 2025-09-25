Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Kneitlingen, L 625, 24.09.2025, gegen 12:40 Uhr

Eine 84-jährige befuhr mit ihrem Pkw VW Golf Sportsvan die L 625 aus Braunschweig kommend in Richtung Schöppenstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 84-jährige mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach mit ihrem Pkw und kam in dem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Die 84-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde einem Klinikum zugeführt. Der entstandene Schaden wird auch mehrere Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell