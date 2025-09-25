Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Stadtgebiet, 25.09.2025, gegen 06:00 Uhr

Im Rahmen eines Strafverfahren gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die Polizei am 25.09.2025 im Stadtgebiet Wolfenbüttel sowie in Salzgitter-Lebenstedt gezielte Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Die Maßnahmen fanden in zwei Wohnungen innerhalb des Stadtgebiets sowie in einer weiteren Wohnung in Salzgitter-Lebenstedt statt. Ziel dieser Durchsuchungen war es, Beweismittel zu sichern und den laufenden Ermittlungen nachzugehen. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine weiteren Details zu den Durchsuchungen oder den ermittelten Personen veröffentlicht.

