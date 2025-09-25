PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025

Wendeburg (ots)

Unfallflüchtigen Radfahrer gestellt

Wendeburg, Spannweg, 24.09.2025 gegen 15:30 Uhr

Ein 26-jähriger Radfahrer stürzte mit seinem Fahrrad nach einer Kollision mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Anschließend flüchtete der 26-Jährige vom Unfallort. Er konnte durch die Polizei dank Unterstützung aus der Bevölkerung im Nahbereich angetroffen werden. Aussagen deuten darauf hin, dass der 26-Jährigen unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln stand. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

  • 25.09.2025 – 13:22

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025

    Salzgitter-Bad (ots) - Exhibitionistische Handlung Salzgitter-Bad, Hasenspringweg, 24.09.2025 von 00:30 Uhr bis 01:00 Uhr Ein bisher unbekannter Mann entblößte sich vor einer 48-jährigen Frau. Die Frau war dem Mann beim Spaziergang mit ihren Hunden begegnet. Dieser hatte seine Hose heruntergezogen und vor ihr angefangen zu masturbieren. Die Frau erstattete eine ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 07:25

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfallflucht Wolfenbüttel, Schweigerstraße, Parkplatz E-Center, 24.09.2025, 13:30 Uhr- 24.09.2025, 14:35 Uhr Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß, geparkten Pkw VW Transporter und entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne den ihm obliegenden Pflichten nachzukommen. ...

    mehr
