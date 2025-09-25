POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025
Wendeburg (ots)
Unfallflüchtigen Radfahrer gestellt
Wendeburg, Spannweg, 24.09.2025 gegen 15:30 Uhr
Ein 26-jähriger Radfahrer stürzte mit seinem Fahrrad nach einer Kollision mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Anschließend flüchtete der 26-Jährige vom Unfallort. Er konnte durch die Polizei dank Unterstützung aus der Bevölkerung im Nahbereich angetroffen werden. Aussagen deuten darauf hin, dass der 26-Jährigen unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln stand. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.
