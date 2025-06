Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sitzgruppe gestohlen

Metzdorf (ots)

Am Donnerstag, 5. Juni, zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Wald bei Metzdorf eine Sitzgruppe bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch. Die Sitzgruppe stand unterhalb des Galgenbergs am Rettungspunkt 6205-028. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Trier über 0651 983-43390 oder per Mail an: KDTrier.ZAb@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell