Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025.

Peine, Gemeinde Wendeburg (ots)

Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls eines Wohnmobils.

Wendeburg, Meierholz, 16.09.2025, 12:30 Uhr-17.09.2025, 07:45 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die unbekannte Täterschaft sich einen gewaltsamen Zugang in ein abgestelltes Wohnmobil verschafft hatte. Der Versuch, das Wohnmobil zu starten, scheiterte jedoch.

Im Tatverlauf hatten die Verursacher den Innenraum mit Erde verschmutzt. Es entstand ein Gesamtschaden in einer mindestens vierstelligen Höhe. Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen unter der Telefonnummer 05176 97648-0 in Verbindung zu setzen.

