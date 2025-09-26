PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

20-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 25.09.2025, gegen 23:00 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel festgestellt, dass ein 20-Jähriger einen Renault Twingo im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 14:25

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Bandendiebstahl Salzgitter-Lebenstedt, Peiner Straße, 24.09.2025 gegen 13:30 Uhr Vier männliche Täter entwendeten aus einem Elektrofachhandel einen Laptop und eine Spielekonsole. Die Täter passierten den Kassenbereich mit dem Diebesgut im Laufschritt, ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei konnte die Täter nicht mehr antreffen. Ein ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:39

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025.

    Wolfenbüttel (ots) - Einladung von Medienvertretenden. Wir stellen Ihnen die neue Pressesprecherin im PK Wolfenbüttel vor. Wir möchten Ihnen die neue Pressesprecherin im Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Frau POKin Alena Franke, vorstellen. Frau Franke tritt ab 01.10.2025 die Nachfolge von Frau Lina Heidrich an. Wir laden Sie daher am 30. September um 14:30 Uhr in ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:37

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025.

    Peine, Gemeinde Wendeburg (ots) - Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls eines Wohnmobils. Wendeburg, Meierholz, 16.09.2025, 12:30 Uhr-17.09.2025, 07:45 Uhr. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die unbekannte Täterschaft sich einen gewaltsamen Zugang in ein abgestelltes Wohnmobil verschafft hatte. Der Versuch, das Wohnmobil zu starten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren