POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.09.2025:
Wolfenbüttel (ots)
20-Jähriger ohne Führerschein unterwegs
Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 25.09.2025, gegen 23:00 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel festgestellt, dass ein 20-Jähriger einen Renault Twingo im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell