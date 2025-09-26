Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

20-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 25.09.2025, gegen 23:00 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel festgestellt, dass ein 20-Jähriger einen Renault Twingo im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

