POL-BI: Geldbörse bei "Antanzdiebstahl" entwendet

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt sind am Montag, 11.11.2024, und am Dienstag, 12.11.2024, zwei Bielefelderinnen Opfer von Taschendieben geworden. Eine 58-jährige Bielefelderin hielt sich am Montag, gegen 18:00 Uhr, in der Filiale einer Kaufhauskette am Jahnplatz auf. Als sie einen Artikel bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass sich ihr Portemonnaie mit Ausweisen und Bargeld nicht mehr in ihrer ...

