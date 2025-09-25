Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.09.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Bandendiebstahl

Salzgitter-Lebenstedt, Peiner Straße, 24.09.2025 gegen 13:30 Uhr

Vier männliche Täter entwendeten aus einem Elektrofachhandel einen Laptop und eine Spielekonsole. Die Täter passierten den Kassenbereich mit dem Diebesgut im Laufschritt, ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei konnte die Täter nicht mehr antreffen. Ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls wurde eingeleitet. Der Schaden beträgt ca. 1.800 Euro. Hinweise zu den Tätern sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

