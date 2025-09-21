Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Defekte Gastherme - CO-Austritt in Leverkusen-Wiesdorf

Leverkusen (ots)

Um 13:33 Uhr wurde die Leitstelle Leverkusen durch die Polizei über einen Notruf aus der Hauptstraße in Wiesdorf informiert. Dort sollte es zu einem Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein.

Vor Ort erkundete die Feuerwehr mit einem Trupp unter Atemschutz das Gebäude. Dabei wurden insgesamt 9 Personen aus dem Gebäude geführt und dem Ret-tungsdienst übergeben. Zur weiteren Kontrolle wurden mehrere Wohnungen begangen. Die Energieversor-gung Leverkusen konnte in einer Wohnung eine defekte Gastherme detektieren und diese abschalten.

Das Gebäude wurde im Anschluss gelüftet und konnte wieder an die Bewohner übergeben werden.

Keiner der Bewohner musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuer-wehr war mit insgesamt 27 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell