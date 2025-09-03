Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Einsatz nach Teileinsturz einer Zwischendecke - zwei Verletzte

Leverkusen (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde die Feuerwehr Leverkusen um 11:26 Uhr zu einem Rettungsdiensteinsatz in Leverkusen Opladen alarmiert. Zwei Personen wurden bei Wartungsarbeiten an einer technischen Anlage in der Zwischendecke eines Verkaufsgebäudes leicht verletzt.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte zeigte sich, dass Teile der Zwischendeckenkonstruktion eingestürzt waren. Auf Grund der Verbindung mit der Tragkonstruktion des Daches war zunächst unklar, ob eine akute Einsturzgefahr für die Dachkonstruktion des Gebäudes bestand. Daher wurden weitere Kräfte der Feuerwehr nachalarmiert.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage und der möglichen Einsturzgefahr rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Kräften aus. Darunter Einheiten beider Berufsfeuerwehrwachen sowie der Freiwilligen Feuerwehr. Das Gebäude war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig geräumt, sodass sich keine weiteren Personen mehr im Verkaufsraum befanden. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst an der Einsatzstelle versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Beurteilung der Gebäudestatik wurden ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks sowie die Bauaufsicht hinzugezogen. Nach Begutachtung konnte eine akute Einsturzgefahr zunächst ausgeschlossen werden. Ob die Tragkonstruktion beschädigt wurde, muss ein Gutachter abschließend beurteilen. Ein Großteil der eingesetzten Kräfte konnte daraufhin den Einsatz beenden Das Gebäude bleibt zunächst gesperrt; über das weitere Vorgehen entscheidet die Bauaufsicht.

Insgesamt waren 33 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Währenddessen stellten die Freiwilligen Feuerwehren Wiesdorf und Schlebusch den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

